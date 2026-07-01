La loi du Highlander

1601. Sur ordre du roi Jacques, Isabel MacDonald se rend sur l'île de Skye pour épouser Rory MacLeod, son ennemi juré. Le monarque entend ainsi mettre fin à la querelle qui oppose les deux clans. Mais les MacDonald ont un plan : une fois là-bas, Isabel devra dérober un précieux talisman, puis dénoncer l'alliance. Elle ignore que, de son côté, Rory MacLeod fait lui aussi semblant d'obtempérer, et qu'il projette de la répudier honteusement au bout d'un an. Il s'est promis de faire passer son honneur et sa vengeance avant tout, quoi qu'il arrive...