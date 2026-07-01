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#Roman francophone

La loi du Highlander

Monica McCarty

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1601. Sur ordre du roi Jacques, Isabel MacDonald se rend sur l'île de Skye pour épouser Rory MacLeod, son ennemi juré. Le monarque entend ainsi mettre fin à la querelle qui oppose les deux clans. Mais les MacDonald ont un plan : une fois là-bas, Isabel devra dérober un précieux talisman, puis dénoncer l'alliance. Elle ignore que, de son côté, Rory MacLeod fait lui aussi semblant d'obtempérer, et qu'il projette de la répudier honteusement au bout d'un an. Il s'est promis de faire passer son honneur et sa vengeance avant tout, quoi qu'il arrive...

Par Monica McCarty
Chez J'ai lu

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Auteur

Monica McCarty

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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La loi du Highlander

Monica McCarty trad. Elisabeth Luc

Paru le 01/07/2026

320 pages

J'ai lu

7,90 €

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