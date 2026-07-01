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#Roman francophone

Le parfum du thé glacé

Emilie Richards

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La vie amoureuse de Tracy Deloche, ancienne jet-setteuse, traverse une sérieuse zone de turbulences : alors qu'elle s'interroge à propos de son avenir avec le séduisant Marsh, voilà qu'elle se découvre enceinte ! Heureusement, elle a le soutien complice de ses amies, qui louent les pavillons qu'elle possède en bord de mer. Il y a Janya, jeune et belle Indienne qui, malgré un mariage arrangé compliqué, rêve de devenir mère. La courageuse Alice, qui élève seule sa fille préadolescente. Wanda, la reine des pâtisseries, toujours prête à rire. Sans oublier la fille de cette dernière, Maggie, dont la vie sentimentale est aussi chaotique que celle de Tracy. Et, tandis qu'histoires d'amour et de famille s'enchevêtrent avec tumulte, une tempête tropicale se prépare sur la presqu'île de Happiness Key... Roman réédité

Par Emilie Richards
Chez Harlequin

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Auteur

Emilie Richards

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le parfum du thé glacé

Emilie Richards

Paru le 01/07/2026

528 pages

Harlequin

8,50 €

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