La Russie d'Elisée Reclus

Dans les volumes de la Nouvelle géographie universelle qu'il consacre à la "Russie d'Europe" et à l' "Asie russe" , Elisée Reclus, témoin de son temps et visionnaire, interroge l'idéologie qui a inspiré, inspire et, selon lui, inspirera encore une expansion conquérante : le panslavisme. D'après le célèbre géographe anarchiste, ce panslavisme revêt de multiples formes, qu'il n'hésite pas à qualifier de colonisation. De la millénaire expansion "moscovite" en Europe - et notamment en Biélorussie et en Ukraine - à la longue guerre du Caucase et à la prise de contrôle progressive des immenses étendues sibériennes et des confins de la Chine, un immense empire s'est constitué qui, à l'inverse des puissances coloniales européennes de leur temps, ne comprend aucun territoire d'outre-mer. C'est là, sans nul doute, un gage de durée. Dans cette étude qui allie grande géographie et longue histoire, Jean-Jacques Tatin-Gourier nous entraîne sur la piste du géant empire russe du XIXe siècle, menaçant et conquérant, à travers la plume d'Elisée Reclus, dont on peut lire, à travers les lignes, de difficiles échos de notre propre actualité.