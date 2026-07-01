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#Roman francophone

Liaison impossible ; Une vengeance trop tentante

Yvonne Lindsay, Teresa Southwick

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Liaison impossible, Yvonne Lindsay Alison Carter n'en revient pas. Le nouveau client qui fait appel à ses services de décoratrice n'est autre que Ronin Marshall, l'homme avec qui elle a partagé une incroyable nuit de passion lors de ses dernières vacances. Comment ose-t-il se présenter à elle, après avoir disparu sans un mot ? Et comment peut-il imaginer qu'elle acceptera de rénover, chez lui, une chambre pour un enfant dont il lui avait caché l'existence ? Une vengeance trop tentante, Teresa Southwick April exulte : Will Fletcher revient passer l'été à Blackwater Lake ! Will, qui lui a brisé le coeur des années plus tôt, en la quittant. Will, qu'elle est bien décidée à reconquérir, afin de mieux pouvoir se venger en lui rendant la monnaie de sa pièce. Cependant, elle doit faire attention, elle le sait. Car Will est toujours aussi séduisant qu'autrefois, et elle ne doit surtout pas tomber à nouveau amoureuse de lui. Romans réédités

Par Yvonne Lindsay, Teresa Southwick
Chez Harlequin

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Auteur

Yvonne Lindsay, Teresa Southwick

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Liaison impossible ; Une vengeance trop tentante

Yvonne Lindsay, Teresa Southwick

Paru le 01/07/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280531665
9782280531665
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