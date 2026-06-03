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#Album jeunesse

Cherche et trouve avec la famille Oukilé

Béatrice Veillon

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Les meilleurs voyages de la famille Oukilé A l'aventure avec Flore, Nestor, leurs parents et Opié ! Cette compilation exclusive regroupe des pages de Cherche et trouve en six chapitres : le quotidien, les animaux, les transports, la plage, la campagne et la fête. Un format pratique et nomade Un livre de 80 pages, à couverture souple avec rabats marque-pages, idéal à emporter partout. Une offre à petit prix Proposé à un prix accessible, ce volume inédit regroupe le meilleur de la série, offrant ainsi une lecture riche et variée pour petits explorateurs en herbe.

Par Béatrice Veillon
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Béatrice Veillon

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Cherche et trouve avec la famille Oukilé

Béatrice Veillon

Paru le 03/06/2026

80 pages

Bayard jeunesse

11,90 €

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