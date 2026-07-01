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#Roman francophone

Un amour au présent ; Folle passion à Hollywood

Katherine Garbera, Vicki Lewis Thompson

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Un amour au présent, Katherine Garbera Hadley vient de commettre l'irréparable. En s'éveillant ce matin entre les bras de Mauricio, son ex-mari, elle réalise soudain son erreur. Bien sûr, elle éprouve toujours de vifs sentiments à son égard, mais elle ne peut oublier son inconstance. Et encore moins lui pardonner ses fautes passées au risque qu'il lui brise de nouveau le coeur... Folle passion à Hollywood, Vicki Lewis Thompson Un sourire dévastateur, un regard dans lequel on voudrait se perdre et, surtout, un talent fou... Matt Forest a tout ce qu'il faut pour réussir à Hollywood, Genna le sait depuis leur première rencontre. Alors, quand Matt se retrouve au coeur d'une tempête médiatique, elle est prête à tout pour redorer l'image de son client. Quitte à aller le chercher elle-même au fin fond du Wyoming où il a trouvé refuge. Romans réédités

Par Katherine Garbera, Vicki Lewis Thompson
Chez Harlequin

|

Auteur

Katherine Garbera, Vicki Lewis Thompson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un amour au présent ; Folle passion à Hollywood

Katherine Garbera, Vicki Lewis Thompson

Paru le 01/07/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280531658
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