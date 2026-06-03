Les frissons

Amandine se prépare à devenir étudiante et profite de ses dernières semaines de liberté en accompagnant un groupe de glam-rock en tournée européenne. Dara, jeune chanteuse charismatique, réalise son rêve et fait face à ses angoisses. Un été inoubliable à bord d'un tour-bus, de Lille à Helsinki en passant par Oslo. D'une narratrice à l'autre, d'un concert à l'autre, c'est aussi le début d'une histoire d'amour lumineuse et électrique, qui fait la part belle à l'asexualité, dans toutes ses nuances. Mélody Gornet vit près de Toulouse et publie son 5e roman aux Editions Thierry Magnier.