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#Bande dessinée jeunesse

Les frissons

Mélody Gornet

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Amandine se prépare à devenir étudiante et profite de ses dernières semaines de liberté en accompagnant un groupe de glam-rock en tournée européenne. Dara, jeune chanteuse charismatique, réalise son rêve et fait face à ses angoisses. Un été inoubliable à bord d'un tour-bus, de Lille à Helsinki en passant par Oslo. D'une narratrice à l'autre, d'un concert à l'autre, c'est aussi le début d'une histoire d'amour lumineuse et électrique, qui fait la part belle à l'asexualité, dans toutes ses nuances. Mélody Gornet vit près de Toulouse et publie son 5e roman aux Editions Thierry Magnier.

Par Mélody Gornet
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Mélody Gornet

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les frissons

Mélody Gornet

Paru le 03/06/2026

224 pages

Thierry Magnier

15,90 €

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