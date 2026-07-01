Lilas et l'Arbre-totem

Lilas est une Troglocitoyenne dont le quotidien se résume aux galeries souterraines sans horizon. Elle ne rêve que d'une chose : explorer la Surface, déclarée invivable depuis les catastrophes climatiques. Un jour, un tremblement de terre piège Lilas et son ami Lotus. Il ne leur reste qu'une seule issue : remonter vers ce monde interdit ! L'occasion pour eux de chercher la solution à un mal mystérieux qui met en péril toute leur cité. Face au danger, Lilas trouvera-t-elle des alliés pour sauver sa communauté ?