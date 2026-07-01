Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Lilas et l'Arbre-totem

Antonin Faure, Nadège Margaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lilas est une Troglocitoyenne dont le quotidien se résume aux galeries souterraines sans horizon. Elle ne rêve que d'une chose : explorer la Surface, déclarée invivable depuis les catastrophes climatiques. Un jour, un tremblement de terre piège Lilas et son ami Lotus. Il ne leur reste qu'une seule issue : remonter vers ce monde interdit ! L'occasion pour eux de chercher la solution à un mal mystérieux qui met en péril toute leur cité. Face au danger, Lilas trouvera-t-elle des alliés pour sauver sa communauté ?

Par Antonin Faure, Nadège Margaud
Chez Editions Didier

|

Auteur

Antonin Faure, Nadège Margaud

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lilas et l'Arbre-totem par Antonin Faure, Nadège Margaud

Commenter ce livre

 

Lilas et l'Arbre-totem

Antonin Faure, Nadège Margaud

Paru le 01/07/2026

224 pages

Editions Didier

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278133796
9782278133796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.