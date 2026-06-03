A quel point peut-on manipuler la vérité ? Un matin, Laura Turrel se présente au commissariat de Versailles pour s'accuser du meurtre de Bruno Delaunay, un homme qui aurait tenté de la violer. Lorsque le commandant Damien Deguire et son second, Jonathan Pigeon, commencent à enquêter, tout vacille. Sur place, rien ne colle : pas de corps et une scène de crime incohérente. Le doute s'installe rapidement dans l'esprit des enquêteurs. Victime ou manipulatrice : qui est vraiment Laura Turrel ? A propos de l'autrice Pétronille Rostagnat est une auteure française de romans policiers. En dix romans, elle s'est imposée comme l'une des voix incontournables du polar français. Récompensée par le Prix Cognac 2022 pour J'aurais aimé te tuer et par le Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2023 pour Quand tu ouvriras les yeux, elle voit aujourd'hui plusieurs de ses titres en cours d'adaptation audiovisuelle. "Impossible de lâcher ce nouvel opus tant l'histoire est ficelée de façon machiavélique. Attention aux insomnies ! " Le Progrès