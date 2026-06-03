L'éveil des dieux & de la colère

Le destin ne peut être évité. La prophétie s'accomplira, quoi qu'il en coûte. La Faille est ouverte. L'heure a sonné. Il est temps de partir au combat. Désormais, rien ne retient les créatures du Néant qui déferlent par milliers, engloutissant le royaume d'Islor dans le chaos. L'armée s'effondre, le trône est vacant, chaque seconde compte. Romeria et Zander doivent partir en quête de réponses. Car découvrir la vérité sur le pouvoir qui unit leurs vies pourrait être le seul moyen de sauver leur monde. Mais le pouvoir exige toujours un prix, et les trahisons se multiplient. Alors que le royaume d'Islor est au bord du gouffre, des sacrifices seront inévitables. L'amour qui lie Romeria et Zander sera-t-il suffisamment fort pour survivre aux épreuves qui les attendent ? Tropes : #slow burn ; #proximité forcée ; #enemies-to-lovers. Niveau d'intensité : 2/4 Présence de trigger warnings. Traduit de l'anglais (Canada) par LAURIANE CRETTENAND. "Entre rébellions, fuites, trahisons, mensonges, sentiments, révélations, complots et personnages méfiants, l'histoire nous tient en haleine tout du long". @lilyguim. books A propos de l'autrice : Passionnée de littérature, K. A. Tucker écrit des histoires captivantes depuis son plus jeune âge. Avec sa série Fate & Flame, l'autrice nous entraîne dans un tourbillon de haine et d'amour, de complots et de guerres, le parfait mélange pour une romantasy impossible à lâcher.