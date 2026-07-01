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L'Idéaliste

John Grisham

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Rudy Bailor est sur le point de finir ses études de droit. C'est un jeune homme brillant, sensible et fauché, qui court les petits boulots à Memphis en attendant de pouvoir voler au secours des plus démunis. Contrairement à beaucoup de futurs avocats, Rudy se rêve en idéaliste et c'est lors d'un stage dans un centre pour personnes âgées qu'il fait la rencontre de ses premiers clients. Un couple qui se bat contre une compagnie d'assurances ayant refusé de prendre en charge les frais médicaux indispensables à la survie de leur fils. Sauf qu'en face de Rudy se tient le plus gros cabinet de la ville et que, dans ce combat aux allures de David contre Goliath, le jeune avocat, convaincu du bien-fondé de sa cause, va se heurter aux puissants, à leur avidité, et au cynisme du système. Si vous n'avez jamais lu John Grisham, l'occasion est vraiment trop belle de combler cette lacune ! Christine Gonzalez, Madame figaro. L'Idéaliste a été adapté au cinéma par Francis Ford Coppola en 1997, avec Matt Damon, Dany DeVito et Claire Danes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Wessberge.

Par John Grisham
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

John Grisham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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L'Idéaliste

John Grisham

Paru le 01/07/2026

744 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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