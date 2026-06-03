Un mariage, c'est entre deux personnes... et, parfois, leurs millions de followers. Madison March a tout pour elle : un mari sexy, quatre enfants adorables, un ranch idyllique dans le Montana et dix millions de fans sur Instagram. Ses robes à fleurs, son granola maison et sa silhouette de rêve lui valent une admiration sans bornes mesurée en likes et en messages d'amour. Lorsque Cally arrive en tant que nouvelle tutrice, elle s'attend à partager le quotidien serein d'une femme dévouée à sa famille. Mais elle découvre bientôt que toute cette perfection est une mise en scène. Alors que l'hiver isole davantage encore la propriété des March, les secrets de chacun se dévoilent, et une menace terrible se précise. Le secret de trop. Une bombe à retardement qui pourrait bien tout précipiter dans le vide. . Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Karine Forestier A propos de l'autrice : Pour son thriller La Tradwife, Liane Child s'est inspirée de la sphère des influenceurs qui croient aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans le mariage. Lorsqu'elle ne parcourt pas Instagram ou TikTok, on peut la trouver en train de lire, de promener son chien ou d'essayer de faire du banana bread après avoir échoué à le perfectionner pendant le confinement. Après avoir beaucoup voyagé, elle vit aujourd'hui à Londres.