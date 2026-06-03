Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La tradwife

Liane Child

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un mariage, c'est entre deux personnes... et, parfois, leurs millions de followers. Madison March a tout pour elle : un mari sexy, quatre enfants adorables, un ranch idyllique dans le Montana et dix millions de fans sur Instagram. Ses robes à fleurs, son granola maison et sa silhouette de rêve lui valent une admiration sans bornes mesurée en likes et en messages d'amour. Lorsque Cally arrive en tant que nouvelle tutrice, elle s'attend à partager le quotidien serein d'une femme dévouée à sa famille. Mais elle découvre bientôt que toute cette perfection est une mise en scène. Alors que l'hiver isole davantage encore la propriété des March, les secrets de chacun se dévoilent, et une menace terrible se précise. Le secret de trop. Une bombe à retardement qui pourrait bien tout précipiter dans le vide. . Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Karine Forestier A propos de l'autrice : Pour son thriller La Tradwife, Liane Child s'est inspirée de la sphère des influenceurs qui croient aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans le mariage. Lorsqu'elle ne parcourt pas Instagram ou TikTok, on peut la trouver en train de lire, de promener son chien ou d'essayer de faire du banana bread après avoir échoué à le perfectionner pendant le confinement. Après avoir beaucoup voyagé, elle vit aujourd'hui à Londres.

Par Liane Child
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Liane Child

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tradwife par Liane Child

Commenter ce livre

 

La tradwife

Liane Child

Paru le 03/06/2026

480 pages

HarperCollins France

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923039
9791033923039
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.