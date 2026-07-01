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#Roman francophone

Le volume du temps Tome 3

Solvej Balle

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Pour Tara Selter, le temps s'est arrêté un 18 novembre. Dans ce troisième tome, elle découvre qu'elle n'est plus seule. Henry, un sociologue norvégien, participe à une conférence à Düsseldorf lorsqu'il se retrouve, lui aussi, enfermé dans cette boucle temporelle. A rebours de la réaction de Tara, Henry ressent d'abord une forme de soulagement et aborde l'existence d'une nouvelle façon, dénuée de toute notion d'utilité ou de bénéfice. Partageant le même destin, même s'ils le vivent différemment, Tara et Henry deviennent amis. Et découvrent bientôt que d'autres personnes sont également bloquées au 18 novembre... Réussiront-ils à réparer les fissures du temps ? Solvej Balle poursuit son exploration intime de notre façon d'habiter le monde et offre une réflexion originale sur les traces que nous laissons, jour après jour. Un pas de plus pour comprendre les raisons de ce grand dérèglement qui a bouleversé la vie de Tara Selter. Solvej Balle est une écrivaine prodigieuse qui, par miracle, trouve dans la répétition les différences les plus fascinantes. Hernán Díaz, prix Pulitzer. Traduit du danois par Terje Sinding.

Par Solvej Balle
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Solvej Balle

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature scandinave

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Le volume du temps Tome 3

Solvej Balle

Paru le 01/07/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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