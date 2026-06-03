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Sur les traces des coursiers de feu

De jésus-alliance Cécile

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Née dans le silence et la discrétion du Mont Carmel, sans autre fondateur que la figure ardente du prophète Elie, la tradition carmélitaine se transmet depuis des siècles comme une flamme vive. Dans cet ouvrage profondément original et habité, Soeur Cécile de Jésus-Alliance nous entraîne au coeur de cette histoire spirituelle vécue, non comme une simple succession de faits, mais comme une expérience intérieure incarnée. A travers les voix de carmes et carmélites, elle fait revivre ses grandes figures d'Elie et Elisée aux ermites du Mont Carmel, d'Albert de Jérusalem aux réformateurs Thérèse de Jésus et Jean de la Croix, jusqu'aux lumineux témoins contemporains. Une invitation à découvrir un feu qui ne cesse de brûler, et à en recevoir chaleur et lumière. Soeur Cécile de Jésus-Alliance est moniale au carmel de Montmartre depuis 1995.

Par De jésus-alliance Cécile
Chez Artège

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Auteur

De jésus-alliance Cécile

Editeur

Artège

Genre

Prière et spiritualité

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Sur les traces des coursiers de feu

De jésus-alliance Cécile

Paru le 03/06/2026

200 pages

Artège

18,90 €

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Scannez le code barre 9791033617440
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