Derrière l'image convenue d'un sionisme exclusivement juif se cache une réalité méconnue : depuis le XIXe siècle, des millions de chrétiens, principalement évangéliques, défendent l'Etat d'Israël et influencent la politique étrangère des grandes puissances occidentales. Ce mouvement porte un nom : le sionisme chrétien. Cet ouvrage en propose la première analyse historique et politique d'ensemble en français, destinée à un public averti, mais non spécialiste. L'originalité de l'approche réside dans le choix de présenter le sionisme chrétien non comme un simple courant théologique, mais comme un véritable partenariat politique avec le sionisme juif conservateur. Ce partenariat structurant, consolidé depuis les années 1970, est devenu un pilier de la politique étrangère américaine et israélienne, ainsi qu'un obstacle majeur à toute résolution du conflit. Fondé sur la rhétorique de la " civilisation judéo-chrétienne " mobilisée contre l'islamisme, il relève moins du dialogue interreligieux que de l'alliance stratégique. En introduisant cette " tierce partie chrétienne " , l'ouvrage bouscule les perspectives habituelles et remet en question le mythe du " lobby juif " , motif récurrent des discours complotistes et antisémites. Sans concession sur la complexité des enjeux, il offre des clés essentielles pour comprendre les dynamiques contemporaines d'un soutien chrétien et singulier à Israël, dans un contexte de montée en puissance des droites religieuses.