Hello l'été !

Pembe est un adorable petit chat né à Copenhague, au Danemark. Il est toujours accompagné de Little Pembe, son meilleur ami pour la vie. La mission de ce ravissant duo de chats roses : nous apporter joie et inspiration à tous et à toutes, au quotidien ! Ce coloriage est le moment parfait pour passer l'été avec Pembe et Little Pembe sous le soleil qui danse ou au bord d'une mer dorée pour faire rayonner ces deux adorables chats roses et partager leurs aventures gaies et lumineuses, un coquillage ou une brise d'azur au bout des pattes.