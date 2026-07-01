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#Roman jeunesse

Une biographie de Bradley Barcola

Cyril Collot, Luca Caioli

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Bradley Barcola découvre très tôt sa passion pour le football. Formé à l'Olympique lyonnais, il progresse saison après saison jusqu'à faire ses débuts en professionnel. Son talent et sa vitesse attirent vite l'attention du PSG, avec lequel il franchit un nouveau cap. Dans son club comme en équipe de France, Bradley construit pas à pas un parcours qui le place parmi les grands espoirs du football français. Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs et auteurs de nombreux ouvrages sur le football. Destins de champions, la série de biographies 100 % sport ! - Toute la vie et la carrière de Bradley Barcola racontées dans cette biographie inédite. - Une biographie richement documentée, illustrée par des photos du champion. - Comprend une fiche d'identité du joueur, son palmarès et un quiz pour tester tes connaissances sur Barcola ! Dès 8 ans.

Par Cyril Collot, Luca Caioli
Chez Hachette

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Auteur

Cyril Collot, Luca Caioli

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Une biographie de Bradley Barcola

Cyril Collot, Luca Caioli

Paru le 08/07/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017910527
9782017910527
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