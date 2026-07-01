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#Roman jeunesse

Une sortie en forêt

Rainbow

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Privées de leurs pouvoirs, les Winx doivent passer une nuit en forêt et apprendre à se débrouiller par elles-mêmes. Mais les Trix comptent bien en profiter pour tenter de voler la flamme de Bloom. La jeune fée parviendra-t-elle à les en empêcher ? La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix. - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes. - Roman illustré par des images de la série. Dès 8 ans.

Par Rainbow
Chez Hachette

|

Auteur

Rainbow

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Une sortie en forêt

Rainbow

Paru le 01/07/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384304
9782017384304
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