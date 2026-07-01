Une sortie en forêt

Privées de leurs pouvoirs, les Winx doivent passer une nuit en forêt et apprendre à se débrouiller par elles-mêmes. Mais les Trix comptent bien en profiter pour tenter de voler la flamme de Bloom. La jeune fée parviendra-t-elle à les en empêcher ? La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix. - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes. - Roman illustré par des images de la série. Dès 8 ans.