Venez passer un moment dans le zoo un peu déjanté de Bluey. Attention ! Le gros babouin bleu s'est échappé ! - Une histoire où retrouver l'humour et la tendresse de l'univers de Bluey - Un album sur le thème de l'amitié au-delà des différences - Une aventure dans laquelle Bandit révèle une fois de plus ses talents d'acteur ! Résumé : BLUEY et sa famille jouent au Zoo. Mais le gros badouin bleu s'échappe. Que va-t-il se passer ? Dès 3 ans.