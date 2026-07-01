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Le zoo

Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc

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Venez passer un moment dans le zoo un peu déjanté de Bluey. Attention ! Le gros babouin bleu s'est échappé ! - Une histoire où retrouver l'humour et la tendresse de l'univers de Bluey - Un album sur le thème de l'amitié au-delà des différences - Une aventure dans laquelle Bandit révèle une fois de plus ses talents d'acteur ! Résumé : BLUEY et sa famille jouent au Zoo. Mais le gros badouin bleu s'échappe. Que va-t-il se passer ? Dès 3 ans.

Par Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc

Editeur

Hachette

Genre

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Le zoo

Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc

Paru le 01/07/2026

40 pages

Hachette

6,90 €

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Scannez le code barre 9782017376552
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