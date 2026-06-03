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Kid Paddle - Tome 16 - Kid N'Roses

Midam

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Il passe sa vie à dégommer des monstres gluants et terrifiants. Pourtant, Kid Paddle n'est pas un agent spécial intergalactique. C'est juste un gamin, véritable pro des jeux-vidéo. Et il craint bien moins les horribles Blorks que Mirador, le surveillant de City Game, la salle d'arcade, qui n'aime pas trop qu'on secoue ses machines... En compagnie de ses copains, Big Bang, bricoleur de génie, et Horace, le candide, Kid imagine les blagues les plus "limite" sans avoir peur de verser régulièrement dans le gore. Rien ne résiste à l'imagination débordante du serial player !

Par Midam
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Midam

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Kid Paddle - Tome 16 - Kid N'Roses

Midam

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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