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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Love Arranged

Lauren Asher

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Ils étaient des inconnus derrière un écran. Aujourd'hui, ils doivent jouer les amoureux sous les projecteurs. Lorenzo Vittori n'a qu'un objectif : remporter les élections municipales face au maire Ludlow. Mais son image d'homme instable menace tout. Pour séduire la ville, il doit paraître irréprochable... et amoureux. Et dans son esprit, un nom s'impose : Lily Munoz. De son côté, Lily se bat pour sauver la boutique familiale, menacée par les projets du maire. Elle s'était jurée d'éviter Lorenzo après qu'il lui ait brisé le coeur, mais quand elle découvre qu'ils ont un ennemi commun, c'est elle qui prend les devants et lui propose sans détour de devenir sa fausse fiancée, de redorer son blason, et ainsi de l'aider à remporter les élections. En échange, il sauve son commerce des griffes de Ludlow. Un accord simple. Sans sentiments. Mais derrière les sourires calculés, leur passé refait surface. Et si Lily et Lorenzo jouent au faux couple dans la vraie vie, leur relation passée a, quant à elle, bien existé. Ce qui devait être une simple stratégie se transforme bien vite en jeu dangereux, rendant chaque regard un peu trop réel.

Par Lauren Asher
Chez Hachette

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Auteur

Lauren Asher

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Love Arranged

Lauren Asher

Paru le 01/07/2026

640 pages

Hachette

20,00 €

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