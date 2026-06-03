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Les Tuniques Bleues - Tome 16 - Bronco Benny

Cauvin, Lambil

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Le gros, c'est Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du Nord des Etats-Unis. Le petit, c'est Blutch, un malin râleur et désabusé qui ne rêve que de déserter. Pris dans les affres de la Guerre de Sécession, ces deux-là font ce qu'ils peuvent pour échapper aux ennuis que leur valent des chefs bornés, des ordres aberrants et un destin décidément contraire... A travers des histoires pleines de rire et d'action, Lambil et Cauvin nous offrent une critique acerbe des absurdités de la guerre et du militarisme obtus.

Par Cauvin, Lambil
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Cauvin, Lambil

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Les Tuniques Bleues - Tome 16 - Bronco Benny

Cauvin, Lambil

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Scannez le code barre 9782808516662
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