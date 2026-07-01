Objectif CRPE - Agenda/Carnet de bord Maitresse Laurianne

- L'essentiel pour comprendre les épreuves du concours CRPE - Un calendrier pour noter les grandes dates à ne pas manquer - Le kit de survie pour le jour J ! - Un planning de révisions annuel progressif avec : - des objectifs de révisions et des conseils précis d'organisation ; - des to-do lists à compléter et des pense-bêtes 1 - La rubrique : "Futur(e) prof". les tips de Maitresse Laurianne pour se projeter dans le métier - Des conseils "détente" pour garder la forme + 11 pages de mandalas à colorier