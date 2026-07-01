Les meilleurs moments de Bernard et Bianca, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Lorsqu'ils découvrent l'appel à l'aide lancé par la jeune Penny, Bernard et Bianca, deux souris membres d'une organisation secrète, n'hésitent pas une seconde à partir à sa recherche. Ensemble, ils vont braver tous les dangers pour sauver la petite orpheline des griffes de la terrible Médusa.