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#Album jeunesse

Bernard et Bianca

Disney

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Les meilleurs moments de Bernard et Bianca, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Lorsqu'ils découvrent l'appel à l'aide lancé par la jeune Penny, Bernard et Bianca, deux souris membres d'une organisation secrète, n'hésitent pas une seconde à partir à sa recherche. Ensemble, ils vont braver tous les dangers pour sauver la petite orpheline des griffes de la terrible Médusa.

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Bernard et Bianca

Disney

Paru le 08/07/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017367918
9782017367918
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