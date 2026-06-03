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Dinodyssée - Tome 1 - Les copains d'abord

Gaet's, Clotilde Goubely

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Chassé de sa famille, Véloce, le jeune vélociraptor, apprend qu'un danger encore plus terrible que les piqûres de moustique le menace, lui et tous ses congénères : les mystérieuses boules de feu qui tombent du ciel ! Le seul qui en sait plus, c'est Anky, le sage ankylosaure. Pour le retrouver dans ce monde de prédateurs terrifiants, Véloce assemble une équipe à son image : de véritables pattes cassées ! Et la survie des espèces jurassiques dépend de leur succès ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer... ?

Par Gaet's, Clotilde Goubely
Chez Le Lombard

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Auteur

Gaet's, Clotilde Goubely

Editeur

Le Lombard

Genre

Aventure

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Dinodyssée - Tome 1 - Les copains d'abord

Gaet's, Clotilde Goubely

Paru le 03/06/2026

56 pages

Le Lombard

3,99 €

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Scannez le code barre 9782808219952
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