Les Schtroumpfs Lombard - Tome 40 - Les Schtroumpfs et les enfants perdus

Y'aurait-il quelque chose de schtroumpf au royaume des Schtroumpfs ? Le Grand Schtroumpf est-il vraiment à la tête d'un trafic de sel de contrebande ? ! Il a bel et bien plaidé coupable mais il faut se schtroumpfer des apparences... Si les lutins bleus ont agi ainsi, c'est pour protéger un groupe d'orphelins exploités par un couple peu scrupuleux. Et à présent, ils vont devoir trouver un moyen de confondre les véritables coupables sans priver leurs nouveaux amis du seul toit qu'ils aient.