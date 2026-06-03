Alex Cross mort ou vif

Kay Willingham, mondaine, philanthrope et ex-épouse du vice-président, menait une vie aussi glamour que publique. Alors que faisait-elle sur un parking, au beau milieu de la nuit, en compagnie d'un proviseur de lycée ? Et surtout, pourquoi ont-ils été tous les deux abattus à bout portant ? Rapidement, ce double homicide devient l'obsession des médias, des réseaux sociaux... et d'Alex Cross. Son chemin avait croisé celui de Kay autrefois. Une rencontre difficile à oublier. Epaulé par l'agent spécial Ned Mahoney, le détective se rend en Alabama pour enquêter sur le passé de la jeune femme. Loin de la capitale, ils découvrent un monde de corruption et de secrets, dans lequel la victime comptait de nombreux ennemis... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice Roudet-Marçu