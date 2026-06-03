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#Polar

Alex Cross mort ou vif

James Patterson

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Kay Willingham, mondaine, philanthrope et ex-épouse du vice-président, menait une vie aussi glamour que publique. Alors que faisait-elle sur un parking, au beau milieu de la nuit, en compagnie d'un proviseur de lycée ? Et surtout, pourquoi ont-ils été tous les deux abattus à bout portant ? Rapidement, ce double homicide devient l'obsession des médias, des réseaux sociaux... et d'Alex Cross. Son chemin avait croisé celui de Kay autrefois. Une rencontre difficile à oublier. Epaulé par l'agent spécial Ned Mahoney, le détective se rend en Alabama pour enquêter sur le passé de la jeune femme. Loin de la capitale, ils découvrent un monde de corruption et de secrets, dans lequel la victime comptait de nombreux ennemis... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice Roudet-Marçu

Par James Patterson
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

James Patterson

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Romans policiers

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Alex Cross mort ou vif

James Patterson

Paru le 03/06/2026

374 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

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