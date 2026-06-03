Coffre-fort et vieilles dentelles

Qui a le temps de penser à un meurtre quand il y a un mariage à célébrer ? L'année a été calme pour le Murder Club du jeudi. Joyce est occupée à préparer le plan de table et la première danse, Elizabeth est en deuil, Ron doit faire face à des problèmes familiaux et Ibrahim continue à suivre en thérapie sa criminelle préférée. Mais quand Elizabeth croise au mariage un invité qui craint pour sa vie, le frisson de la chasse reprend de plus belle. Un malfrat veut accéder au code inviolable d'un coffffre-fort, et ne reculera devant rien pour l'obtenir. Plongé dans son enquête la plus explosive à ce jour, le gang de retraités mythique parviendra-t-il à résoudre l'énigme à temps ? Entre deuil, bombes et cryptomonnaies, une nouvelle enquête décoiffffante du Murder Club du jeudi ! Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert