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#Album jeunesse

Popcorn le super assistant

Master Spin

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Venez retrouver l'assistant vétérinaire le plus craquant de Bois-Joli ! - Une héroïne qui dédramatise les bobos du quotidien - Un univers coloré, joyeux et bienveillant - Une histoire pleine de rebondissements : Popcorn arrivera-t-il à réparer sa bêtise à temps ? Dès 3 ans. Résumé : Popcorn est un super assistant vétérinaire. Il prend bien soin des patients de la clinique. Mais ce jour-là, il casse la machine à rayons X de Vida sans le faire exprès. Il doit à tout prix la réparer avant que son amie ne s'en aperçoive !

Par Master Spin
Chez Hachette

|

Auteur

Master Spin

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Popcorn le super assistant

Master Spin

Paru le 01/07/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017345527
9782017345527
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