Popcorn le super assistant

Venez retrouver l'assistant vétérinaire le plus craquant de Bois-Joli ! - Une héroïne qui dédramatise les bobos du quotidien - Un univers coloré, joyeux et bienveillant - Une histoire pleine de rebondissements : Popcorn arrivera-t-il à réparer sa bêtise à temps ? Dès 3 ans. Résumé : Popcorn est un super assistant vétérinaire. Il prend bien soin des patients de la clinique. Mais ce jour-là, il casse la machine à rayons X de Vida sans le faire exprès. Il doit à tout prix la réparer avant que son amie ne s'en aperçoive !