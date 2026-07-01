Une bouteille à la mer

J'apprends à lire avec Sami et Julie, spécial dyslexie, est une collection conçue pour les enfants rencontrant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Elaborée par des orthophonistes, cette collection propose deux niveaux progressifs, avec des aménagements différents selon la fluidité de lecture : - une histoire courte pour lecteurs débutants ; - une histoire longue pour lecteurs plus avancés. Une mise en pages et un vocabulaire adaptés, un code couleurs pour faciliter le déchiffrage permettent de (re)découvrir le plaisir de la lecture. Inclus ! Une règle pour guider la lecture de l'enfant !