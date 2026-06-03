Fais-toi confiance

Développer son aisance en toutes circonstances "Je manque de confiance en moi ! " Qui n'a jamais prononcé ces mots ? Difficulté à vous affirmer ou à faire des choix, crainte du rejet, de ne pas savoir, d'être incompétente ou de l'avenir, tendance à vous soumettre et à laisser les autres décider pour vous ? Ce livre est pour vous. Vous y découvrirez les racines de votre perte de confiance et comment retrouver vos capacités et votre aisance. S'appuyant sur des expériences menées par des laboratoires de psychologie sociale, et sur sa pratique clinique, Isabelle Filliozat brise quelques idées reçues et nous guide vers une meilleure compréhension de nos réactions. Avec son habituelle clarté, elle propose également des exercices pour être à l'aise avec soi-même, avec les autres et percer les secrets de ceux dont on envie l'assurance. " J'adore ce livre ! Il permet de mieux comprendre les mécanismes de la timidité et propose des outils pratiques pour reprendre confiance en soi. Un indispensable. "