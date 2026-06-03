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Il n'y a pas de parent parfait

Isabelle Filliozat

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Libérez-vous des injonctions et devenez le parent que vous désirez être pour votre enfant. Pour nos enfants, nous aimerions ne trouver en nous qu'amour et tendresse. Mais l'aventure parentale est complexe, pleine de surprises et d'embûches. Stress, incompréhensions, manque de sommeil, croyances éducatives, épuisement... Nous ne réagissons pas toujours comme nous l'aimerions. Il nous arrive même de nous surprendre à agir comme nos parents alors que l'on s'était promis de faire le contraire. Sur l'éducation, chacun a son idée. Pourquoi tant de passion ? Parce qu'au-delà des théories, il y a notre inconscient, nos blessures, notre histoire. Vous trouverez dans ce livre des pistes de réflexion et des exercices pratiques pour vous en sortir au quotidien et retrouver la liberté d'être le parent que vous désirez être. "Waouh, je comprends bien des choses maintenant ! Ce livre m'ouvre les yeux, me déculpabilise et m'aide à trouver des solutions concrètes. " " Excellent ! Je recommande ce livre à tous les parents actuels ou en devenir. "

Par Isabelle Filliozat
Chez Marabout

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Auteur

Isabelle Filliozat

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Il n'y a pas de parent parfait

Isabelle Filliozat

Paru le 03/06/2026

320 pages

Marabout

8,90 €

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Scannez le code barre 9782501194952
9782501194952
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