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#Essais

Permission de ressentir

Marc Brackett

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Stress, colère, anxiété, fatigue émotionnelle... Vous arrivez à les gérer ? A les contenir ? A les surmonter ? Mais vous êtes-vous déjà autorisé à les ressentir vraiment ? Best-seller mondial enfin traduit en français, cet ouvrage pose une question essentielle : et si notre ignorance émotionnelle était l'une des plus grandes failles de notre époque ? Le Dr Marc Brackett nous révèle en effet que nos émotions, loin d'être des entraves, sont nos meilleures ressources. Et à trop les nier, nous mettons en péril notre équilibre, notre créativité, nos relations, nos décisions et même notre santé. S'appuyant sur vingt années de recherche scientifique, il nous invite à réhabiliter nos émotions comme des moteurs de connaissance, d'énergie et de transformation, et nous propose une méthode simple et puissante pour apprendre à comprendre, exprimer et réguler ce qui nous traverse dans toutes les situations. Le livre indispensable pour vous réapproprier votre vie intérieure et vous libérer de vos propres limites. La seule chose qu'il vous manquait ? La permission de ressentir. "Marc Brackett nous montre à quel point nos émotions - et notre capacité à les ressentir, les comprendre et les utiliser - sont essentielles pour déployer notre potentiel". CAROL DWECK "C'est pratique, concret, directement applicable". BRENE BROWN "Captivant. [... ] Marc Brackett nous montre que l'intelligence émotionnelle n'est pas un don mais une compétence que nous pouvons tous acquérir et dont nous pouvons tous immensément bénéficier". ANGELA DUCKWORTH

Par Marc Brackett
Chez Point Némo

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Auteur

Marc Brackett

Editeur

Point Némo

Genre

Gestion des émotions

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Permission de ressentir

Marc Brackett

Paru le 03/06/2026

320 pages

Point Némo

22,90 €

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