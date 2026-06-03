L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Infiltrée dans un monde qu'elle redoute, Raven n'a qu'une règle : ne jamais laisser Nate Ross l'atteindre. Raven n'a jamais eu le choix. Fille du chef d'un réseau criminel, elle a grandi dans le luxe, tenue à l'écart d'un monde que son père réservait aux héritiers qu'il n'a jamais eus. Jusqu'au jour où il décide qu'elle lui est enfin utile. Quand il l'envoie infiltrer une organisation rivale, Raven sait qu'elle joue sa vie. Propulsée dans un univers brutal dont elle ignore les règles, elle n'a d'autre choix que de s'adapter, consciente que chaque faux pas peut la condamner. Et Nate Ross pourrait bien être la faille qu'elle ne peut se permettre. Sous ses ordres, elle découvre un monde de sang, de loyauté et de secrets enfouis. Plus elle s'enfonce dans ce jeu dangereux, plus la situation lui échappe. Et si la pire des trahisons n'était pas celle qu'elle doit commettre, mais celle d'un coeur qui choisit l'ennemi ? Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.