Des héros téméraires aux samouraïs légendaires, en passant par des idoles au regard pétillant et des antagonistes menaçants, retrouvez à travers 100 illustrations inédites la richesse des shojo, shonen ou encore seinen ! Ce nouveau livre de coloriages mystères capture l'essence du manga et vous offre un moment de détente et de créativité unique. Avec de simples crayons de couleur ou des feutres, coloriez chaque case numérotée pour révéler ces univers japonais passionnants ! Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profitez d'un moment de détente avec les livres de coloriages Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de manga de tous âges