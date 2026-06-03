Le premier livre pour découvrir la mer et la plage, animé par bébé ! Je vais à la mer Aujourd'hui, bébé va à la plage. Il met ses lunettes et son chapeau pour se protéger du soleil pendant que papa applique de la crème solaire. Bébé joue avec le sable, il en verse dans son moulin : pfiou, c'est rigolo, le sable glisse entre les doigts ! Maintenant, bébé a chaud. Et s'il allait toucher l'eau avec maman ? Bébé enfile ses manchons avec l'aide de maman et lui donne la main pour s'approcher de l'eau. Un pas, un autre : hi hi, l'eau lui chatouille les pieds ! La mer, c'est trop bien ! Un livre à manipuler pour expérimenter En manipulant les animations, la roue, les glissières, les tirettes, bébé anime chaque étape du récit et devient acteur ou actrice de l'histoire. Il s'identifie au bébé représenté dans les illustrations tendres et contemporaines d'Ilaria Falorsi. Les animations, spécialement adaptées aux petits doigts de bébé et très résistantes, lui permettent de manipuler pour expérimenter. "Je grandis" , la collection animée des premières fois "Je grandis" , la collection documentaire animée dès 1 an, pour accompagner bébé dans son apprentissage de l'autonomie et vivre ses premières fois en toute confiance ! Déjà parus : Je vais au dodo, Je vais sur le pot, Je laisse ma tétine, Je vais à la crèche, Je mange tout seul, Je m'habille, Je prends le bain, Je donne la main, Je patiente, Mes cinq sens, Je prête, C'est Noël ! , Je vais chez la docteure...