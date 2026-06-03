Sous la mer

Un premier beau-livre de photos pour les tout-petits afin de s'émerveiller avec son parent devant les magnifiques espèces qui peuplent les fonds marins, et plonger dans le bleu de l'océan. Un tout-carton qui se parcourt comme une promenade où se découvre, page après page, tout un milieu : de l'otarie à la baleine, en passant par l'anémone et son poisson-clown, avant de traverser une splendide forêt de gorgones... Un voyage immersif spectaculaire ! L'émerveillement Des photos de professionnels qui captent des espèces animales et végétales variées. Prises sous des angles, points de vue et lumières magnifiques, ces photos émerveilleront le lecteur à chaque page. La découverte d'un milieu Découvrir un milieu à la façon d'une promenade, au fil du livre, et faire la rencontre d'espèces marines au détour des pages, apprendre leur nom, mais surtout s'étonner devant cette richesse naturelle précieuse. Une thématique de couleur Bleu comme l'océan... Apprendre les couleurs à travers les photos, tout en découvrant le milieu qui y est associé, un petit bonus pour ces livres qui s'adressent aux tout-petits.