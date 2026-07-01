Gaze N° 12, été 2026

On nous préfère apaisantes, patientes, mesurées. Mais que se passe-t-il quand nous débordons ? Alors qu'autour de nous le monde brûle, notre colère est légitime. L'exprimer est nécessaire, et foutre le feu... est tentant. Mais la furie n'a pas qu'un visage : derrière elle se jouent aussi des troubles réels (anxiété, dépression, bipolarité) trop souvent minimisés, mal diagnostiqués ou renvoyés à des coups de folie. Dans ce numéro, on explore la figure de la furie, entre saine colère et véritables enjeux de santé mentale. SOMMAIRE- Comment rester saine d'esprit dans un monde fou ? Conversation entre Lauren Bastide, Mamari et Claire Touzard- Rage rooms : Ca va mieux après avoir passé ses nerfs à coup de batte- Ces jeunes femmes qui n'en n'ont plus rien à faire de passer pour des angry black women- Dissection d'une peur collective : celle de devenir une vieille folle- Plongée au sein d'un collectif qui fait danser la colère des foules- Avec la photographe Agnès Geoffray, gloire aux "mauvaises filles"