Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Gaze N° 12, été 2026

Gaze

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On nous préfère apaisantes, patientes, mesurées. Mais que se passe-t-il quand nous débordons ? Alors qu'autour de nous le monde brûle, notre colère est légitime. L'exprimer est nécessaire, et foutre le feu... est tentant. Mais la furie n'a pas qu'un visage : derrière elle se jouent aussi des troubles réels (anxiété, dépression, bipolarité) trop souvent minimisés, mal diagnostiqués ou renvoyés à des coups de folie. Dans ce numéro, on explore la figure de la furie, entre saine colère et véritables enjeux de santé mentale. SOMMAIRE- Comment rester saine d'esprit dans un monde fou ? Conversation entre Lauren Bastide, Mamari et Claire Touzard- Rage rooms : Ca va mieux après avoir passé ses nerfs à coup de batte- Ces jeunes femmes qui n'en n'ont plus rien à faire de passer pour des angry black women- Dissection d'une peur collective : celle de devenir une vieille folle- Plongée au sein d'un collectif qui fait danser la colère des foules- Avec la photographe Agnès Geoffray, gloire aux "mauvaises filles"

Par Gaze
Chez Gaze Editions

|

Auteur

Gaze

Editeur

Gaze Editions

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gaze N° 12, été 2026 par Gaze

Commenter ce livre

 

Gaze N° 12, été 2026

Gaze

Paru le 01/07/2026

120 pages

Gaze Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3663322136429
3663322136429
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.