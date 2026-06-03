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#Polar

Si tu ne dors pas

Claire McGowan

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Personne n'a rien vu. Sauf eux. Avec deux enfants en bas âge à la maison, Mary ne dort plus. Quant à Tim, c'est son passé traumatique qui lui fait perdre le sommeil. Par une étouffante nuit caniculaire londonienne, Mary et Tim se rencontrent dans un parc. Ils ne se connaissent pas, mais ils vont très vite nouer un lien indéfectible : ce sont les seuls témoins d'un drame. Dans la maison d'en face, à travers la fenêtre, ils ont assisté à ce qui ressemblait à une violente agression. Lorsque les journaux annoncent la disparition d'une femme, qui a été vue pour la dernière fois marchant seule dans le quartier, ils sont convaincus qu'il s'agit de la personne qu'ils ont aperçue. Mais la police ne les croit pas. Et Mary commence à douter d'elle-même... et de Tim. Peut-on se fier à un homme qui ne dort jamais ? Par l'autrice best-seller de Personne ne doit savoir. "Claire McGowan sait comment raconter des histoires qu'on ne lâche pas". Daily Mail

Par Claire McGowan
Chez Hauteville

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Auteur

Claire McGowan

Editeur

Hauteville

Genre

Thrillers

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Si tu ne dors pas

Claire McGowan trad. Juliette Rolland, Dem adèle Rolland-le

Paru le 03/06/2026

408 pages

Hauteville

8,95 €

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Scannez le code barre 9782387215307
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