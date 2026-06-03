En route pour Malden

Où l'on reprend le cours des pérégrinations d'Ebenezer Cooke, toujours accompagné d'une farandole de personnages hauts en couleur, que l'on avait laissé à la merci des pirates au beau milieu de sa traversée en direction de l'île de Malden. S'il s'apprête à toucher terre, cette formidable épopée, est, quant à elle, encore loin d'atteindre sa fin. Hommage au grand roman comique anglais façon Laurence Sterne ou Henry Fielding, "Le Courtier en tabac", publié en 1960, déploie une verve d'une constante inventivité. Cette traduction monumentale confirma le très grand talent de Claro et fut couronnée par le prix Maurice-Edgar Coindreau en 2003.