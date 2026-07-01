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#Manga

Manga Box

Daisuke Aizawa, Anri Sakano

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A l'occasion des 20 ans de Doki-Doki, retrouvez The Eminence in Shadow dans un coffret collector plein de goodies ! Après avoir été propulsé dans un monde parallèle suite à un accident, Cid prend un malin plaisir à interpréter son rôle d'Eminence de l'Ombre, un personnage mystérieux qui influence le cours des événements depuis les coulisses et qui possède d'incroyables pouvoirs. Après l'attaque terroriste menée contre l'académie, un aristocrate, membre de la société secrète des 13 Lames de la nuit, est assassiné à Midgar. Impliqué malgré lui, Cid est obligé de vivre quelque temps avec Christina et Kanade afin de ne pas être pris pour cible... Ne manquez pas ce dix-septième volume de The Eminence in Shadow, qui voit le mal être combattu par le mal !

Par Daisuke Aizawa, Anri Sakano
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Daisuke Aizawa, Anri Sakano

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Manga Box

Daisuke Aizawa, Anri Sakano trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/07/2026

144 pages

Bamboo Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9791041121243
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