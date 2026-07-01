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Talentless Tome 14

Looseboy, Iori Furuya

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Que les prisonniers du camp de gestion meurent ! Nana essaie de convaincre tous les prisonniers du camp de s'évader avec les Prodiges. Plus tard, elle accepte une entrevue avec Tsuruoka dans le but de découvrir un moyen de libérer Rin Onodera. Elle assume pleinement son rôle de leader, et fait appel à l'aide de ses plus proches compagnons pour mettre à exécution un plan d'évasion très élaboré ! Ne manquez pas le quatorzième tome de cette histoire au suspense haletant, où l'espoir se mêle au désespoir !

Par Looseboy, Iori Furuya
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Looseboy, Iori Furuya

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Talentless Tome 14

Looseboy, Iori Furuya trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/07/2026

256 pages

Bamboo Editions

8,95 €

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