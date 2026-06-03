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Mon amie des ténèbres T20

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Une petite fille dont on se moque. Un garçon qui la pousse hors de sa coquille. Le retour à l'école. Le voyage scolaire est désormais terminé, et il est temps de reprendre les cours... mais certaines choses ont changé ! Nishimura a enfin trouvé sa place dans la classe, où règne une ambiance chaleureuse malgré le froid de l'hiver. Si quelques tensions subsistent entre Kasahara et Takada, au grand étonnement de Kuro le chat, notre joyeuse petite bande n'en reprend pas moins ses jeux et ses fous-rire. Mais cette bonne humeur n'est pas du goût de tout le voisinage ? !

Chez Nobi Nobi

|

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Mon amie des ténèbres T20

Paru le 03/06/2026

146 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Scannez le code barre 9782384967360
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