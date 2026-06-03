Mon amie des ténèbres T20

Une petite fille dont on se moque. Un garçon qui la pousse hors de sa coquille. Le retour à l'école. Le voyage scolaire est désormais terminé, et il est temps de reprendre les cours... mais certaines choses ont changé ! Nishimura a enfin trouvé sa place dans la classe, où règne une ambiance chaleureuse malgré le froid de l'hiver. Si quelques tensions subsistent entre Kasahara et Takada, au grand étonnement de Kuro le chat, notre joyeuse petite bande n'en reprend pas moins ses jeux et ses fous-rire. Mais cette bonne humeur n'est pas du goût de tout le voisinage ? !