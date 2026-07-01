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Pack en 2 volumes : Les trois Judith ; La part du feu

Fabrice Meddour, Damien Marie

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Et si sa seule chance de survivre à cette nuit d'enfer était la destruction totale de San Francisco ? 17 avril 1906, la nuit tombe sur San Francisco. Et comme tous les soirs, la petite femme de chambre vient prendre son service au majestueux Palace Hotel. Elle reçoit ses instructions pour s'occuper de la vedette du jour : Enrico Caruso, le fameux ténor italien qui se produit, en ce moment même, sur la scène du Grand Theatre Central... En vérifiant la bonne tenue de la chambre, elle découvre un colis qu'elle n'aurait pas dû voir et qui la propulse entre les mains des pires clans criminels de la ville, prêts à tout pour le récupérer... Alors que l'issue semble de plus en plus désespérée pour la jeune fille, le sol se met à trembler...

Par Fabrice Meddour, Damien Marie
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Fabrice Meddour, Damien Marie

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Pack en 2 volumes : Les trois Judith ; La part du feu

Fabrice Meddour, Damien Marie

Paru le 01/07/2026

64 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9791041120246
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