A la clinique de Madame Tortue, il y a toujours quelqu'un pour pleurer... Un genou égratigné, une dent qui fait mal, une narine piquée ou un gros chagrin à consoler. Avec patience, Madame Tortue soigne chaque petit bobo ? : un pansement par-ci, une crème par-là, parfois même un simple câlin. Mais quel est donc son secret pour guérir tous les maux ?? Un album qui invite l'enfant à découvrir comment soigner les petits bobos du quotidien et l'importance de l'infirmerie de l'école. LES PLUS Une sensibilisation au corps, et à l'importance de l'infirmerie à l'école. Des illustrations drôles et pleines de tendresse ! Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.