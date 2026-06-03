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La clinique de madame tortue

Christina Dorner

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A la clinique de Madame Tortue, il y a toujours quelqu'un pour pleurer... Un genou égratigné, une dent qui fait mal, une narine piquée ou un gros chagrin à consoler. Avec patience, Madame Tortue soigne chaque petit bobo ? : un pansement par-ci, une crème par-là, parfois même un simple câlin. Mais quel est donc son secret pour guérir tous les maux ?? Un album qui invite l'enfant à découvrir comment soigner les petits bobos du quotidien et l'importance de l'infirmerie de l'école. LES PLUS Une sensibilisation au corps, et à l'importance de l'infirmerie à l'école. Des illustrations drôles et pleines de tendresse ! Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.

Par Christina Dorner
Chez Accès Editions

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Auteur

Christina Dorner

Editeur

Accès Editions

Genre

Albums 3 ans et +

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La clinique de madame tortue

Christina Dorner

Paru le 03/06/2026

32 pages

Accès Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782383212720
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