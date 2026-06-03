Visite le jardin ! Jour nuit

Le jour, décroche l'arrosoir et donne à boire aux fleurs et aux animaux du potager. La nuit, attrape la lampe pour observer les petites bêtes et explorer la vie secrète du jardin ! Que découvriras-tu ? Un livre accordéon ludique, sensoriel et didactique qui invite les tout-petits à jouer, manipuler et découvrir le plaisir de faire pousser la nature. Coup de coeur Un livre-accordéon ingénieux et poétique qui accompagne les tout-petits dans la découverte du jardin en éveillant leur curiosité et leur goût pour la nature !