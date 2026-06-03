10 doigts qui comptent

Deux mains, dix doigts. Un doigt, une couleur. A chaque page, des petits exercices ludiques pour compter. Avec tes mains, avec tous tes doigts et même avec tes paumes, tu vas compter un peu, beaucoup, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Arriveras-tu à compter jusqu'à 10 ?? Un livre interactif pour s'amuser avec ses mains et, l'air de rien, apprendre à compter jusqu'à 10. Coup de coeur Un livre, mille façons de jouer ? ! Découvrez notre livre tout-carton interactif conçu pour que les petits explorent en s'amusant. Avec leurs doigts et la paume de leurs mains, les enfants manipulent, touchent et jouent, développant leur motricité tout en s'émerveillant. Apprendre devient un jeu, et chaque page est une nouvelle aventure sensorielle ? !