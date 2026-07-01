Spider-Man '94

Après une mission au fin fond du multivers, Peter Parker, alias Spider-Man, retrouve les rues de New York aux côtés de sa chère Mary Jane. Mais un comité d'accueil de choc l'attend : Kaine, Morlun, Kraven... Ses pires ennemis sont là, prêts à frapper ! J. M. DeMatteis, l'auteur de La Dernière chasse de Kraven, redonne vie à l'univers de la série animée Spider-Man des années 90. Il introduit également des concepts imaginés plus tard, comme Morlun et Ezekiel, dans ce monde coloré et revisité.